Екип на NOVA гостува в дома на 7-годишната Дария
Днес първокласниците са учениците, които се вълнуват най-много. Те за първи път прекрачват училищния праг и се запознават със своята учителка.
Честит първи учебен ден! 55 000 първокласници тръгват на училище
Семейството на Виолета и Александър от Русе е в трескава подготовка за първия учебен ден на дъщеря им Дария. Те посрещнаха екип на NOVA в дома си, за да проследим вълнението на 7-годишното момиче от първото прекрачване на училищния праг.
Дария поздрави всички деца със стихотворение веднага, след като се разсъни от ранното събуждане. Тя показа и какво е съдържанието на раницата ѝ, с която ще отиде до училище.
Повече по темата гледайте във видеото.
