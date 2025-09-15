Днес първокласниците са учениците, които се вълнуват най-много. Те за първи път прекрачват училищния праг и се запознават със своята учителка.

Честит първи учебен ден! 55 000 първокласници тръгват на училище

Семейството на Виолета и Александър от Русе е в трескава подготовка за първия учебен ден на дъщеря им Дария. Те посрещнаха екип на NOVA в дома си, за да проследим вълнението на 7-годишното момиче от първото прекрачване на училищния праг.

Дария поздрави всички деца със стихотворение веднага, след като се разсъни от ранното събуждане. Тя показа и какво е съдържанието на раницата ѝ, с която ще отиде до училище.

