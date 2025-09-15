С наближаването на 15-и септември за много деца училището вече звучи като празник. Музикалните деца на 106 училища в София репетират упорито, за да се представят по най-добрия начин. А един детски глас изпъква особено ясно - екип на NOVA NEWS се срещна с точно с него. 10-годишната Мирослава и нейната майка са българско семейство с ромски произход.

Основни приоритети в дома им са образованието, както и развиването на талантите на малката Мира. Самата тя разказва, че е завършила четвърти клас с отличен успех, а в дома си показва как започва подготовката за първия учебен ден.

Как протича подготовката на един първокласник за старта на учебната година

"Всички предмети ме вълнуват, но най-много обичам рисуване и пеене", казва петокласничката. Именно тази обич към изкуствата е вродена.

"Най-често рисувам хора, дрехи, модели –всичко, което е артистично. Рисувам и с програма", разказва Мира. А нейната майка - Десислава, забелязва от рано артистичните заложби на детето.

"Тя е много любознателна, умно дете, отличничка, печели награди. Обича да се развива, интересува се от мода, от музика, но и от космоса, от науката - всичко в ежедневието", разказва Десислава. Мирослава е дете, което се откроява от другите – с доброта и емпатия към другите.

За Десислава образованието е по-добър шанс за живот, но, за децата от различен етнос, този път невинаги е лек.

"Миналата година като ходеше на занималня в училище помагаше на госпожата за другите деца които не знаят не могат – тя им обяснява, учи ги и им помага. Но има и насадена омраза между двата етноса - това е голям проблем", казва майката на Мира.

"Отидох да запиша детето в училище, те видяха че е по-тъмничка и не искаха да я запишат. След това отидох в другото училище там я приеха директно в първи клас. Детето го пуснахме на 6 години защото тя си беше развита – с математика, с английски, с буквички. За мен са важни учителите, с които се работи - записах детето в 106-о училище впоследствие. А там учителите са прекрасни", добавя Десислава.

Въпреки трудностите, семейството вярва, че знанието и подкрепата са по-силни от предразсъдъците. А преди началото на учебната година, Десислава призовава:

"Винаги, когато детето се прибере от училище, питайте как е минал деня, да сподели с вас. Бъдете му приятел, за да можете да му помогнете".

Репортер: Рая Ваташка

Редактор: Цветисиана Костова