Атаките срещу властта и отпорът - кой ще надделее в надиграването? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” политологът проф. Росен Стоянов и социологът Елена Дариева.

„Държавният глава, поздравявайки децата за 15 септември, не пропусна да отправи упреци към управляващите. Тоест засилва се ожесточението и междуинституционалната битка. Цялото лято мина под знака на тази конфронтация”, коментира Елена Дариева. Това по думите ѝ задълбочава проблемите в обществото.

Проф. Росен Стоянов отправи остри критики към президентството и към Димитър Стоянов, секретар на президента по сигурност и отбрана, който в ефира на „Събуди се” заяви , че „хората се нуждаят от алтернатива. Политически проект на Радев е възможен”.

„В държавна институция на толкова високо ниво се работи извън границите на закона. Президентът няма право на партийна дейност. Неговите служители не могат да си позволяват да вкарват такава интрига. Тези хора не са коментатори, не са наблюдатели. Те са хора, облечени във власт. Говорим за човек вътре в институцията, това е недопустимо”, каза Стоянов.

