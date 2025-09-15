В предаването „Ничия земя“ Даниела Тренчева разказа за един необикновен ученик, който пише поезия, обича Иван Вазов и мечтае да бъде учител. След излъчването на епизода, последва вълна от съпричастност към младежа. Какви са посланията на хората към него и какво му подариха те за началото на новата учебна година?

Юлиян е ученикът без нито едно отсъствие, който обожава да пише поезия . Той е носител на много отличия, а също така обича да чете книги.

Само два дни след излъчване на предаването „Ничия земя“ с него се свързват хора от цяла България.



„Оказа се, че съм трогнал изключително много хора. Най-вече искат да ми изпращат книги. Дойде първата пратка, чакам и още много", сподели Юлиян.



Днес за последен път прекрачил училищния праг. Но денят му е още по-специален, тъй като по случай новата учебна година, освен книги, получил и една специална картичка.



„Ръчно рисувана е и отзад е с послание, пише – няма нищо случайно, в началото на новата учебна година за мен е огромно удоволствие да ти пожелая успех и много любов към това, което се вижда в твоето бъдеще. Нели от Самоков“, разказа Юлиян.



„Пожелавам му най-доброто, да му помагат и той да помага", споделя майката Миглена.



Повечето от връстниците на момчето обаче имат различни занимания.

„Понякога е малко скучно, когато няма връстник, с когото да седна на среща и да си поговоря за поезия, за Вазов”, споделя той.



А психологът Младен Владимиров смята:

„Ние трябва да изследваме този младеж - как се развива - и да се опитаме да мултиплицираме този пример, за да може да има повече хора като него, себеподобни, той да се оприличи с тях и да успее да се свърже.“



Според специалисти именно хората като Юлиян могат да превърнат четенето в „новото модерно“ сред младите. Макар и задачата да не изглежда лесна.



„Те са дигитално номади, много добре се справят в дигитална среда, там се чувстват защитени, там се чувстват приспособени“, казва още психологът.



„Най-голямата ми цел към момента, която вече върви към осъществяване, е издаването на стихосбирка“, споделя Юлиян.