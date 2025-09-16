-
Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела и изчисти името си
-
САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици
-
Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
-
Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан
-
Започва ремонт на част от “Хемус”
-
Още един град на режим: От колко до колко ще има вода в Ловеч
Старт на ROADPOL и брифинг на „Пътна полиция“ за промените в Закона за движение по пътищата
Пътната безопасност е във фокуса на институциите след завръщането на учениците в класните стаи. Очаква се на брифинг от „Пътна полиция“ да коментират промените в Закона за движение по пътищата, както и старта на „Дните на безопасността на пътя“ на ROADPOL.
На този фон Столичната община също организира специално събитие, посветено на безопасността на пътя. Малко преди обяд на картинг пистата в квартал „Красна поляна“ ще се проведат демонстрации, в които ще участват пилотът от Формула 3 Никола Цолов, както и мотоциклетният шампион Ангел Караньотов.
„Да пазим децата на пътя”: Пътна полиция с акция в началото на учебната година
Кампанията цели да обърне внимание на рисковете от шофирането с превишена скорост. Посланието на участниците е, че за разлика от състезанията и симулаторите, в реалния живот последствията от всяко неправилно решение могат да бъдат необратими.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни