Разрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората. Това посочва в позиция, изпратена до медиите, лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Той подчертава, че като лидер на политическата формация, "се ангажирам да отстоявам, както винаги съм го правил, правата на всички български граждани и да не допуснем, аз и моята парламентарна група, подмяната на вота на избирателите и замяната на дневния ред на хората с този на провалени и несъстояли се политически проекти и техните лидерчета".

Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

И допълва: "И няма да оставя фалшиви спасители за пореден път да ги излъжат — ще продължа да ги разобличавам, защото хората трябва да знаят истината! Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно! Екзалтирани и превъзбудени похитители на общественото мнение, морал и ценности по даден знак синхронизирано манифестират в националните медии, удобно предоставили ефира си за разгръщането на пошла пропаганда. Пропаганда, която се опитва да тласка държавата към беззаконие и анархия".

По думите на лидера на "ДПС-Ново начало" акцентите и гледната точка са диктувани от лица със съмнителен морал, доверие, заключено в шепа сподвижници, и нулева отговорност, които раздават присъди от екрана и социалните медии.

"По тяхна команда мейнстриймът и телевизионните ефири действат синхронизирано, пропагандирайки лъжите и манипулациите им. Дори бруталното политическо убийство на младия американски консервативен лидер Чарли Кърк, което е страшната аларма за опасностите, които носят политическото насилие и политическият екстремизъм, беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога", пише в позицията Пеевски.

И подчертава, че: "В техните статуси, изявления, медийни презентации и митингаджийски слова никога няма да бъдат чути теми, свързани с разрешаването на реалните проблеми на хората! Нещо повече — те не се интересуват и не забелязват обикновените хора. Не знаят нищо за техните съдби, проблеми, теми и желания. Не знаят нито къде, нито как живеят. Затова доверието към тях се топи като ланския сняг. Защото те са гротескните трубадури на фалшивия протест, системно рушащи доверието в институциите и всяващи раздор и омраза в обществото".

Лидерът на политическата формация уточнява, че: "След като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха — те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си. Те са неспособни на парламентарен дебат или на достойна политическа битка. Те не правят нищо друго и затова са абсолютно безполезни за хората".

В заключение в позицията се посочва, че: "Ние от "ДПС-Ново начало" сме гарантът, че никога няма да поставим личностните или партийните си интереси над интересите на държавата и хората, затова правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората".

Редактор: Мария Барабашка