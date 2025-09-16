Министър-председателят Росен Желязков свика първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. В борда участват представители на следните министерства - на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването, както и на икономиката и индустрията. Участие имат също и Националното сдружение на общините, както и Българската банка за развитие.

