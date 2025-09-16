Снимка: istock
Гражданите ще виждат след колко минути ще дойде следващото превозно средство чрез GPS сигнал
Данните за градския транспорт на София от днес са отворени, съобщиха от пресцентъра на Столичния общински съвет (СОС).
Приложения и сайтове вече ще могат да показват в реално време след колко минути идва следващият автобус, тролей или трамвай по GPS сигнал, както и да предложат най-бързия маршрут с градския транспорт, както правят сега Google Maps и Moovit. Това отваря вратата и за създаване на официално приложение на Столичната община.
Новата услуга дава възможност на граждани и разработчици да имат достъп до информация за маршрутите, спирките, времената на пристигане и местоположението на превозните средства в реално време. Данните включват също известия за промени в движението и се разпространяват чрез стандарта General Transit Feed Specification (GTFS). Инициативата е на зам.-кмета по дигитализация Иван Гойчев и общинския съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев.
Достъпът до данните е разделен в три категории – задължителни (публични и безплатни), допълнителни (отворени в машинночетим формат) и с ограничен достъп (след заявление).
Повече информация може да бъде открита тук: https://www.sofia.bg/en/transport-data и https://www.sofiatraffic.bg/bg/info-center/gtfs-danni
"Предоставянето на отворени данни за градската мобилност ще ускори процеса по създаване на повече модерни дигитални решения за гражданите и гостите на София. Разработчиците вече могат да създават приложения и услуги, които подобряват градската мобилност и качеството на живот в столицата. Инициативата е част от цялостната стратегия на Столична община за дигитална трансформация и устойчиво развитие на градския транспорт", коментира един от авторите на предложението Симеон Ставрев, цитиран от пресцентъра на Столичния общински съвет.Редактор: Габриела Винарова
