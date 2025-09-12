Автомобилът у нас никога не е бил само средство за придвижване. Колата е нещо като национален спорт, дори и да не караш „Формула 1“. Тя е признак на социалния статус: „Ето ме, успял съм!“, или пък „Да, още карам тази стара трошка, но тя не ме е предала!“. Но понякога колата е и символ на упоритостта да се поддържа „верен помощник“ по пътищата въпреки годините. От „Жигулитата“ и „Москвичите“ на социализма до съвременните джипове и хибриди колата по-скоро разказва историята на поколения.

По софийските булеварди може да се види цялата палитра – новите джипове, блеснали от лизинг и амбиции, паркирани някак невинаги на тротоара, малките градски коли, с които студентите правят първи стъпки в шофирането. В провинцията картината е друга – там колата по-скоро се възприема като средство да те закара до работа, нивата или пазара, независимо от годините и километрите. Ако трябва да обобщим, клишето ще важи – в големите градове има повече нови коли, SUV и бизнес модели, а в малките населени места – преобладават стари, евтини и лесни за поддръжка автомобили.

Снимка: iStock

Зад пъстрия автопарк прозира и народопсихология. Защото българинът вижда в колата си и идентичност. Вероятно сте чували за марките, които са „знак за качество“, други за надеждност, а трети за стил. Но остава и константата, че България е сред страните в ЕС с най-стар автопарк (над 15 години средна възраст на колите). А като причини се изтъкват по-ниските доходи, високите цени на новите автомобили и навикът за „втора ръка“.

В крайна сметка въпросът „Какви коли карат българите?“ е въпрос на статистика, търсим я в Портала за отворени данни ( https://data.egov.bg/ ), където има достъп до публични данни в Република България в отворен и машинно четим формат. По-конкретно в данните, подадени в платформата от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Снимка: iStock

Пазарът на нови автомобили продължава да расте. През 2024 година у нас са регистрирани 43 745 нови леки коли категория М1 и 7242 лекотоварни модели от категория N1. Това са общо 50 987 нови автомобила. През 2023 г. новорегистрираните леки коли до 6 месеца бяха 38 423, а лекотоварните 5647 или общо 44 070 нови возила. През 2024 година лидер в продажбите на нови автомобили е Skoda с 6356 нови коли (6697 употребявани), следван от Toyota с 5629 (13 941 употребявани) и Dacia 4755 (3790 употребявани).

Към 1 август 2025 г. у нас регистрирани в страната са регистрирани над 3,2 милиона леки автомобила.

Безспорният лидер на българските пътища е Volkswagen – 469 569 автомобила. На второ място се нарежда Opel – 292 281 автомобила. Трето място е Mercedes-Benz – 273 159 автомобила. Следват Audi – 215 018 автомобила, BMW, Ford, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota.

Данните ясно показват, че германските марки доминират българския пазар – Volkswagen, Opel, Mercedes, Audi и BMW заемат първите места и оформят облика на автопарка.

Френските и италианските марки допълват картината със своята достъпност, а японската Toyota уверено си проправя път с репутация на дълголетие и нови технологии.

От анализа на данните на МВР става ясно, че най-голям дял от автомобилния парк в България е съставен от превозни средства, които са на възраст над 20 години. Близо 1,8 милиона ППС попадат в тази категория. На второ място по брой са автомобилите на възраст между 15 и 20 години, следвани от тези на възраст между 11 и 15 години. Най-малък е делът на новите автомобили (0-5 години). Към 1 август 2025 г. са регистрирани общо 30 762 нови леки автомобила. Марките с най-много регистрации са „ШКОДА"” (3726 броя), „ТОЙОТА” (3357 броя) и „ДАЧИЯ” (3027 броя). По горива: най-разпространено гориво: дизел – 6 280 020 ППС, а това, което не се среща: водород и природен газ – 0 ППС.

Снимка: iStock

И така леките автомобили традиционно заемат най-голям дял от всички първоначално регистрирани превозни средства. Товарните автомобили са втората по големина група – значителен брой, особено при по-старите възрастови категории. Мотоциклетите и мотопедите също имат присъствие, но са значително по-малко в сравнение с автомобилите. Автобусите са най-малобройни като дял, но се следи специално тяхната възрастова структура, защото е свързана с обществен транспорт и безопасност.

Най-голям дял заемат превозни средства над 15 години – това показва сравнително застарял автопарк в страната. Относително по-малка част са ППС на възраст 6–10 години и 11–15 години. Сравнително нисък е делът на новите ППС (до 5 години) – тоест всяка година се регистрират нови автомобили, но основната маса остава от по-стари. Съществена част от всички ППС са на възраст над 15 години. Новите регистрации допринасят за подмладяване на автопарка, но все още не са достатъчни, за да обърнат тенденцията. Ето какво показват данните по регистрация на ППС: най-много новорегистрирани коли има сред марките Dacia, Toyota – често предпочитана заради хибридни модели; Hyundai и Kia – набират популярност в последните години. Škoda също влиза в списъка на новите регистрирани автомобили, особено сред фирмените.

При внесени или прехвърлени втора употреба лидер е Volkswagen – масово внасяни модели Golf и Passat. Следва Opel – традиционно силно присъствие с Astra и Corsa. Ford – често Mondeo и Focus. BMW и Mercedes-Benz – популярни втора ръка автомобили. Audi – особено A3 и A4.

Да видим каква е картината по области. Например: Кои са най-популярните автомобили в Бургаска област?

Според последните данни немските автомобилни марки са най-многобройни по пътищата на област Бургас. Статистиката на КАТ показва, че регистрираните автомобили от марките Mercedes-Benz, BMW и Audi са в челните позиции. На първо място, с най-много регистрирани коли, е Mercedes-Benz с 2639 броя. Веднага след него се нареждат BMW с 1980 броя и Audi с 1836 броя. В топ пет на най-предпочитаните марки в областта попадат и други два немски бранда - Opel с 1729 броя и Volkswagen с 1695 броя.

Немските автомобилни марки са най-многобройни и по пътищата на област Стара Загора. Статистиката показва, че регистрираните автомобили от марките Opel, Mercedes-Benz и Volkswagen са в челните позиции. На първо място, с най-много регистрирани коли, е Opel с 2831 броя. Веднага след него се нареждат Mercedes-Benz с 2715 броя и Volkswagen с 2516 броя. В топ пет на най-предпочитаните марки в областта попадат и други два немски бранда - BMW с 1528 броя и Audi с 1478 броя.

В най-малката по население област у нас Видин най-голям брой от регистрираните употребявани леки автомобили също са от немски марки. На първо място по брой е Volkswagen с 269 броя. Веднага след него се нареждат: Audi: 81 броя, BMW: 63 броя, Ford: 26 броя, Renault: 12 броя. При новите регистрации във Видин, данните са по-разнообразни, като няколко марки имат еднакъв брой регистрации. Audi: 1 брой, BMW: 1 брой, Dacia: 1 брой, Hyundai: 1 брой, Renault: 1 брой, Suzuki: 1 брой, Toyota: 1 брой. Прави впечатление, че пазарът на употребявани автомобили е много по-активен, като броят на регистрираните употребявани превозни средства значително надвишава този на новите. Това показва, че жителите на областта предпочитат да инвестират в по-стари, но доказани марки.

Без изненада, немските марки доминират пазара на леки автомобили и в София. Начело на класацията с най-много регистрирани превозни средства е Mercedes-Benz с впечатляващите 10 904 броя. Втори и трети в списъка са съответно Audi с 8 980 регистрирани автомобила и BMW с 8 834 броя. На четвърто място се нарежда още една немска марка - Volkswagen с 8 368 броя. Интересно е, че в топ 5 на най-предпочитаните автомобили в столицата се появява и японската марка Toyota с 6 974 броя, което показва разнообразие в избора на столичани, въпреки силната доминация на немските производители.

Анализът на данните за регистрациите на леки автомобили в България разкрива, че най-голям брой от тях са с двигатели с обем между 1000 и 1999 куб. см. Тези автомобили са най-предпочитани, както при новорегистрираните, така и при употребяваните превозни средства. От 1000 до 1999 куб. см: Това е най-голямата група, с най-много регистрации. Те са предпочитан избор както за нови, така и за употребявани автомобили. От 2000 до 2999 куб. см: Втората по големина категория, която също е много популярна. До 999 куб. см: Автомобилите с малък обем на двигателя също намират своите потребители, особено сред тези, които търсят икономични превозни средства. От 3000 до 4499 куб. см: Тази категория, въпреки че е по-малка, показва, че има търсене и на автомобили с по-мощни двигатели. Над 5500 куб. см: Въпреки че са най-малобройни, има и регистрации на автомобили с изключително големи двигатели, което говори за наличието на пазар за луксозни и високопроизводителни автомобили. Предпочитанията на българските шофьори са насочени към автомобили с двигатели в средния и по-малък обем, което вероятно се дължи на съотношението между цена, разход на гориво и поддръжка.

Според данните на МВР категорията с най-много спрени от движение превозни средства са леките автомобили (категория М1) с 263 360 броя. Като цяло, данните показват, че най-голям брой спрени от движение превозни средства към 1 август 2025 г. са именно от категорията на леките автомобили, следвани от товарните превозни средства от категория N.

Ето и данните, както следва нататък:

> N1 (лекотоварни автомобили): 29 437 броя

> N2 (среднотоварни превозни средства): 4 530 броя

> N3 (тежкотоварни превозни средства): 10 492 броя

> М2 (малки автобуси): 612 броя

> М3 (големи автобуси): 1 138 броя

През последните няколко десетилетия автомобилът претърпява метаморфоза, която променя не само начина, по който се придвижваме, но и самата същност на превозното средство. От машина, доминирана от механични части, той еволюира в сложен, високотехнологичен „компютър на колела“. Тази дигитална трансформация отключи вълна от иновации, които правят пътуването по-безопасно, по-ефективно и по-интелигентно.

Вече не е научна фантастика да видим автомобил, който се движи или паркира напълно самостоятелно. Макар първите експерименти с автоматични превозни средства да датират от последните години на XX век, истинската революция настъпи с навлизането на сензори и софтуер от следващо поколение. Ключова роля тук играе системата за светлинно откриване и измерване (LiDAR), която позволява на автомобила да сканира и „вижда” улицата в триизмерен формат, обработвайки данни в реално време, за да взема решения без човешка намеса.

Светът е на прага на нова ера в транспорта, където границата между водача и автомобила се размива. Смелите прогнози сочат, че до 2050 година всички превозни средства по света ще бъдат автономни, способни да се управляват сами. Това ще доведе до дълбоки промени в градската среда, логистиката и дори в начина, по който планираме градовете си. Изследванията в областта на бъдещата градска мобилност показват, че броят и разнообразието на превозните средства ще са тясно свързани с конкретната градска среда.

Един отличен пример за това е Сингапур, където строгите политики и интелигентната инфраструктура вече подготвят почвата за напълно автономни транспортни системи. Автомобилът на бъдещето няма да бъде просто средство за придвижване от точка А до точка Б, а неделима част от една интелигентна, свързана и устойчива екосистема, която ще промени завинаги нашето отношение към транспорта и градския живот.

Историята на автомобила, започнала скромно през 1885 година с триколката на Карл Бенц, е история на непрекъснати иновации. Първото патентовано превозно средство е разполагало с едноцилиндров двигател с вътрешно горене, генериращ едва 0.8 конски сили и достигащ максимална скорост от 16 км/ч. Оттогава насам, най-големият скок в развитието на автомобила е именно в задвижващата техника.

В наши дни, под натиска на все по-строгите екологични норми, налагани от Европейския съюз, производителите са принудени да търсят нови технически решения. Целта е една: да се намалят нивата на вредните емисии, без да се жертва производителността. Затова съвременната тенденция е насочена към извличане на по-голям работен капацитет от по-малки по обем двигатели. Тази инженерингова магия се постига чрез комплексни технологии като директно впръскване на горивото под високо налягане и принудително пълнене с турбокомпресори. Тези иновации не само подобряват ефективността, но и допринасят за по-чиста и устойчива мобилност, отговаряйки на екологичните изисквания на 21-ви век.

Така, от скромното си начало, автомобилният двигател се е превърнал в сложна, интелигентна система, която непрекъснато се адаптира към новите предизвикателства на времето, доказвайки, че иновацията е в основата на всяко развитие.