В сряда е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" на тема правосъдие и вътрешна сигурност. Същинското гласуване е 24 часа след края на обсъждането.

Трите партии в управляващата коалиция - ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН събират 102 депутатски гласа. Ако към тях добавим тези на ДПС-Ново начало, които обявиха, че ще подкрепят правителството, то със 131 гласа кабинетът ще оцелее. Сумарно всички гласове на опозицията са 109 гласа.

Часове преди парламентът да реши бъдещето на правителството, премиерът Росен Желязков определи политическата стабилност и предвидимост като важен елемент за икономическото развитие. “Настоящето правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм, а политическият прагматизъм означава само едно - политическа стабилност”.

От управляващото мнозинство обаче бяха по-критични към опозицията, а в мотивите на вота видяха наследени проблеми.

Власт под прицел: Какво да очакваме от дебатите по петия вот на недоверие

“Този инструмент за критика се изтърка. Моят съвет е опозицията да спре с тези вотове на недоверие, защото те губят своя смисъл. Това е поредният вот, който никой не знае на каква тема е”, коментира Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

Подкрепа дойде и от ДПС-Ново начало. В съобщение до медиите Делян Пеевски обяви, че правителството може да разчита на партията му и обвини опозицията и президента в разрушително поведение. Пеевски заяви още, че парламентарната му група няма да допусне подмяната на вота на избирателите.

Думите на Делян Пеевски станаха повод за критики от Продължаваме промяната-Демократична България и Възраждане.

“Като погледнем какво се случва с областния управител на Разград, ще разберем дали това е кабинет на ГЕРБ, подкрепен от Ново начало или кабинет на Ново начало, подкрепен от ГЕРБ. Завладени са ключови структури. Пълен провал в МВР и сектор правосъдие”, каза съпредседателят на ПП Асен Василев.

Димитър Ганев: Петият вот на недоверие ще последва съдбата на предходните

По думите на Цончо Ганев от “Възраждане” е по-важно къде не се провали правителството. “Няма нещо, с което да се гордее, да кажат ние направихме това за това поколение или за следващото. Няма нищо полезно”.

Заявките преди дебата в пленарната зала показват, че и петият вот на недоверие няма да доведе до нови избори.

“Виждаме една опозиция, която не може да намери единна цел в нито едно направление и политика, но губят парламентарно време, за да ни занимават с вотове на недоверие”, обясни Атанас Атанасов от “БСП-Обединена левица”.



