Над 247 надводни и подводни кораба, както и помощни кораби, участват в ученията "Запад-2025". Това съобщи руският президент Владимир Путин от полигона Мулино в Нижегородска област, пише Известия.



"В ученията се използват и повече от 247 кораба - надводни, подводни и поддържащи кораби. 25 чуждестранни делегации пристигнаха при нас, за да участват в събитията от ученията през 2025 г.", обясни той.

Президентът Путин подчерта, че 16 държави са изпратили свои представители на ученията, а 6 - военен контингент да участва в самите събития.



Министърът на отбраната Андрей Белоусов заяви, че в ученията "Запад-2025" участват войските на Ленинградския и Московския военни окръзи, формированията на ВКС, въздушнодесантните войски (ВДВ), както и силите на Северния и Балтийския флоти. От страна на Беларус участват войски, които са част от регионалната групировка.

Путин каза, че целта на ученията е отбранителна. Той подчерта, че събитието се провежда на 41 тренировъчни площадки. В ученията участват 100 хиляди военнослужещи.

