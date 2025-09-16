-
Музика и светлина озариха Ватикана в Юбилейната нощ
-
Десетки ранени и арестувани след масов митинг на крайнодесните в Лондон
-
Въпреки заявката на Вучич за вот през 2026 г.:Протестите в Сърбия продължават
-
Носталгия на висока цена: Трабантите в Германия достигат шестцифрени суми
-
Българска яхта пише история в Кан
-
Спешна среща на Съвета за сигурност по искане на Полша
Президентът Тръмп задълбочава връзките си с най-близкия съюзник на Русия
Военнослужещи от Съединените щати присъстваха на съвместни военни учения между Москва и Минск, проведени в Беларус. Това става в момент, когато американският президент Доналд Тръмп задълбочава връзките си с най-близкия съюзник на Русия.
От министерството на отбраната на Беларус съобщиха, че представители на общо 23 държави са наблюдавали започналите в петък мащабни военни учения „Запад-2025”, като сред тях са и три членки на НАТО – САЩ, Турция и Унгария. Присъствието на американските офицери по-малко от седмица след като съседна Полша свали руски безпилотни самолети, навлезли във въздушното ѝ пространство, е поредният знак, че Вашингтон се стреми да затопли връзките си с Беларус.
Туск: Дрон е неутрализиран над правителствени сгради във Варшава
Миналата седмица американският пратеник Джон Коул посети Минск и заяви, че Тръмп иска скоро да отвори отново посолството на САЩ там и да нормализира отношенията между двете страни.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни