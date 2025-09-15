Служители по сигурността са „неутрализирали“ дрон над правителствени сгради в центъра на Варшава и двама беларуски граждани са задържани, заяви полският премиер Доналд Туск в понеделник на фона на засиленото регионално напрежение след наскорошните нарушения на въздушното пространство.

„Преди малко Службата за правителствена сигурност неутрализира дрон, действащ над правителствени сгради (улица Паркова) и Белведер“, публикува Туск на платформата X. Дворецът Белведер е една от официалните резиденции на полския президент.

„Двама граждани на Беларус са арестувани. Полицията разследва“, добави Туск. Той не даде повече подробности.

Това се случва, след като вълна от руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство по време на безпрецедентно мащабно нахлуване миналата сряда. Тези нарушения доведоха до сваляне на руски цели от западни самолети за първи път по време на конфликта в Украйна и разпалиха нови страхове в регион, който е напрегнат, откакто Москва започна войната си през 2022 г.

Улица „Паркова“ в полската столица се намира в район, в който се помещават правителствени сгради, дворецът Белведер и чуждестранни посолства. Руското посолство също е наблизо. Районът е обявен за забранена за полети зона за дронове, освен ако операторите не получат разрешение, а нарушенията се наказват с до пет години затвор, според официалния уебсайт на кметството на Варшава.

