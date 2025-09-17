В сряда страната ще е под влияние на пореден бърз студен амосферен фронт. Ще се усили северозападният вятър с пориви до 80-90 км/ч.



В хода на деня има кратки, ограничени по обхват валежи, преминаващи от северозапад на изток. Край морето това ще се случи късно следобед и вечерта. В Централна Северна и Североизточна България може временно да са интензивни и тук-там с гръмотевици.



До края на седмицата ще е преобладаващо слънчево. В четвъртък в цялата страна, в петък - повече в източната половина, ще духа прохладен вятър. След утихването му, през почивните дни е възможно сутрините в Източна България да са с мъгла.

Студен фронт сваля температурите



В сряда дневните температури ще са от 20 градуса в северозападните райони до към 30 на югоизток.



Четвъртък и петък ще е прохладно - сутрин в някои котловини на запад ще е под 10 градуса, денем - в интервала 21-26 градуса. През почивните дни ще е по-топло - в неделя, последен ден на лятото следобед термометрите ще се движат между 25 и почти 30 градуса.



Астрономическата есен ще започне на 22 септември със слънчево, топло и приветливо време с дневни максимални температури 25-30 градуса. Топлият цикъл ще продължи поне до 25-26 септември с кулминация в сряда-четвъртък, когато температурите ще ударят 30-35 градуса.



КРАЙ МОРЕТО



По нашето Черноморие студеният фронт ще премине в сряда следобед и вечерта. Валежите ще са локални и кратки. Ще е силен обаче вятърът от северозапад. В четвъртък и петък - слънчево, но ветровито. Почивните дни, включително Деня на независимостта, ще са приветливи, слънчеви, без смущения.



Температури в сряда около обяд, преди усилването на вятъра - до 26-27 градуса. Четвъртък и петък - прохладно с температури до 22-23 градуса. От събота нататък - затопляне до към 25-26 градуса в неделя.