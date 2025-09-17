Невиждан досега у нас вид маймунки са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас. Това са двойка червенокоремни тамарини, познати още като белоусти тамарини и са едни от най-очарователните представители на южноамериканските джунгли. Те са малки и изключителна атрактивни с червените си коремчета, снежнобели устни.

Те тежат едва половин килограм, но могат да правят невероятни скокове и общуват помежду си чрез цели „разговори“ от звуци и жестове. Срещат се в тропическите гори на Амазония – главно в Бразилия, Перу и Боливия. В природата видът е застрашен поради унищожаване на местообитанията им.

„Двата тамарина пристигнаха преди няколко седмици от приятелска зоологическа градина в Европа”, обясни управителят на зоопарка Кръстьо Дъбов.

Този вид е топлолюбив. Дъбов обясни, че за животните в зоопарка е приготвено специално отоплено помещение, в което ще прекарат по-студените месеци на годината.

Зоопарк Бургас активно развива консервационна дейност, като участва в национални и международни програми за размножаване на редки и застрашени животни. Пристигането на червенокоремните тамарини е част от тези усилия и има за цел да подпомогне опазването на вида и повишаването на обществената информираност за значението на биоразнообразието.

Зоопаркът продължава да развива и своите образователни инициативи, насочени към подрастващи и посетители от всички възрасти, с които цели да възпитава любов и отговорност към природата.

