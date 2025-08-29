Най-новият член на семейството на зоопарка във Варна е малко и сладко бебе леопард. То е със стандартна морфа, също като майка си. Бебето хищна котка вече е започнало да прави своите първи крачки във външната част на местообитанието, пише dariknews , което споделя с майка си.

Снимка: Зоопарк-Варна

Поради нуждата от спокойствие и крехката възраст на леопардчето, то няма да бъде показвано по медиите, съобщиха от зоопарка. Бебето тепърва започва да проявява интерес към външния свят и затова малката красавица не винаги може да бъде видяна от посетители.

Мини магаренца - новата атракция в зоопарка в Бургас (СНИМКИ)

Зоопаркът е с работно време от 9:00 до 19:00 часа.

Редактор: Калина Петкова