Въвличат МВР отново в някаква политическа игра и в надиграване на политически сили. Използват се манипулативни техники от сферата на пиар и се получава удобна смес от полуистини и лъжи. Това заяви криминалният психолог и бивш ректор на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS. Той коментира петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков”, който беше внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, с фокуса върху правосъдието и вътрешната сигурност.

„Още от тоталитарното управление МВР не се ползва с голямо доверие от цялото общество и някои хора често злоупотребяват със страховете на другите. Трябва да се установят ред и закони и да има кой да гарантира спазването на правилата. Тези когнитивни атаки срещу МВР се основават на неверни твърдения”, заяви експертът.

За побоя над полицейския началник на Русе Стойчев посочи, че министърът на вътрешните работи Даниел Митов се е справил много добре със задълженията си. Освен това той каза, че за цялото си управление Митов е внесъл баланс и е помогнал за разкриването на престъпления, случили се през изминали години.

„Кожухаров е с тежки поражения. Той е жертва и е в болница. Защо трябва въобще да му се прехвърля вината?”, попита Стойчев.

Той коментира и обучението в Академията на МВР. По негови думи курсантите се обучават на съвременно европейско равнище, спазват много строги регламенти и изисквания.

