От 10 години Иван Шишиев вижда София през фотографския обектив и представя послания без думи в “Етюдите на София”. От Санданското село Петрово пристига в София преди точно 20 години и 2 дни. Влюбва се в града от пръв поглед.

Шишиев разказва, че тогава е пътувал с трамвай номер 14. “Хващам, пътувам си с него. Изведнъж виждам "Св. Седмочисленици" и просто бях „О, не – това е моят град”. Останалите съученици искаха да се прибират вкъщи, казах им: „Хора, вие луди ли сте? Ние сме в София”. И не се върнах три месеца”.

Шишиев е теолог по образование, фотограф по призвание. Разказва за невидимото и красивото. Без думи. Етюдът на живота му е София.

“Ходя си, снимам и изведнъж един човек ми се ядоса, приближи се до мен и ми каза изключително ядосано: „Абе, ти за кого се мислиш? За Етюдите на София?”. Беше изключително признание някой да ме сравни по този начин”, разказва през смях фотографът.

Годината е 2007. Иван и фотографията все още не са се срещнали. Светкавиците на камбанарията на храма обаче завинаги остават в съзнанието му. Именно това е кадърът, за който Иван винаги ще съжалява, че не запечатва.

“Имаше силна буря. Бях се скрил под една сграда. Видях една от най-красивите гледки, свързани със София – светкавици бият по камбанарията на Невски. Втората случка е свързана пак със светкавици, вече бях в камбанарията, започнаха да бият и аз тогава осъзнах, че съм на много лошо място. Имах време само да се хвърля по стълбите преди светкавицата да удари”, обясни фотографът.

20 години и 2 дни по-късно Иван застава пред мястото, което е причина за идването му от Петрово в София. Именно тук, пред сградата на Софийския университет, фотографът се обръща към етюда на живота си.

“София за мен най-точно казано е една жена – тя може да бъде красива, грозна, опасна. Може да бъде любовница, може да бъде мащеха”, сподели Шишиев.