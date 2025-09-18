Рейтингът от напрежението между политиците ще се измери най-добре, когато има избори. Това заяви социологът от “Тренд” Евелина Славкова, която заедно със социолога от “Мяра” Първан Симеонов коментира в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS словесния сблъсък между Делян Пеевски и Асен Василев пред парламента.

Според Славкова е недопустимо политиците да си говорят по този начин. “Не смятам, че някой има нужда от думите и обидите, които чухме. Вчера слушах част от дебатите, свързани с вота на недоверие. Това, което видяхме на улицата, можеше да бъде чуто в парламента не само във вчерашния ден, а много дни назад. Нивото на политическия разговор е толкова ниско, отвращаващо и отблъскващо, че когато се съберем отново политолози на избори, да не се питаме защо толкова малко хора са отишли да гласуват”.

По думите й акцентът са думите “Аз ще направя държавата с главно “Д” на лидера на ДПС-Ново начало.

Симеонов сподели, че се е очаквало много сериозно политическо напрежение през септември в краткосрочен план. “Вотът на недоверие направи така, че правителството да изглежда още по-стабилно. Протестът на “Възраждане” малко мина под радара, може би защото вече се вижда, че България върви към въвеждане на еврото. И сега с тази блокада на ПП-ДБ, която ми се стори малко криндж, успяха да вдигнат напрежение. Полицията се престара и огради някакъв страшен периметър, с който се усети напрегнатост в София. За съжаление, е починал полицай. И около това ще има спорове кой е виновен”, смята социологът.

“Толкова е напрегнато напрежението, че всичко се политизира”, обясни Славкова.

“Позитивният ефект от ситуацията никъде няма да отиде. Отлива се в отдалечаване от политиката на големи широки обществени слоеве, които ще си потърсят нова алтернатива. Политиците стягат своите хора, вероятно уплътняват електората, ожесточават се, превръщат се в едни самодостатъчни политически групи или “племена”. В общи линии се надъхват вътрешно”, коментира Симеонов.

Тази сутрин няколко коли на представители на ПП блокираха входа към служебния паркинг на парламента откъм Държавния архив в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

Минути преди парламентарния звънец се стигна и до напрежение между лидерите на "ДПС - Ново начало" и "Продължаваме Промяната".

"На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това (бел.ред. блокада), защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили", заяви Пеевски.

Той се обърна към Василев и го обвини за кражба от Агенция "Митници", а след това нарече Кирил Петков "наркоман" и "крадец".

От своя страна Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората. Пеевски го обвини, че "са му носили пачки" и се обърна към PR-a на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".

