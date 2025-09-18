Снимка: iStock
Установено е, че на 16 септември била причинена телесна повреда на Ижбехов при изпълнение на службата му
Започна разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на Огняново Иван Ижбехов. На 17 септември той съобщи в публикация във Facebook, че е бил нападнат и бит от местен хотелиер. От поста му стана ясно, че във вторник, по негов сигнал, Басейнова дирекция извършва проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.
В Районна прокуратура – Благоевград е постъпило уведомление от РУ на МВР в гр. Гоце Делчев за образувано досъдебно производство за извършено престъпление. Разследването е започнало с разпит на свидетел.
На този етап от производството е установено, че на 16.09.2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на селото при или по повод изпълнение на службата му.
Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.Редактор: Дарина Методиева
