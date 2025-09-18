Когато създават първата социална медия, докато са студенти в Харвард, четиримата приятели, сред които и Зукърбърг, едва ли са предполагали, че само 10 години по-късно виртуалният контакт ще се превърне в начин на живот - особено за младите хора.

От декември в Австралия влиза тотална забрана за ползването на социални мрежи от деца до 16 години. На нашия континент тече разпалена дискусия дали да въведем същото ограничение, за да съхраним менталното и физическо им здраве.

Да дръзнем ли да сложим знак “Стоп” за дигитално общуване по пътя на подрастващите коментират в ефира на "Челюсти" по NOVA NEWS Диян Стаматов - директор на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" в София и детският психолог Димитрина Проданова.

Непал забранява достъпа до няколко социални медии

“За да има такива дискусии и да има такива крути мерки, значи има защо да се тревожим. Но това не е нещо, което се случва от днес за днес - то има предистория. Когато едно дете няма алтернатива на нещо, което да му носи удоволствие, то си намира. Човек е така устроен да търси лекото. Естествено е и децата да го правят, но възрастните трябва да вземем позиция, че до истинските неща не се стига по пътя на най-лекото съпротивление”, смята Проданова.

По думите на Стаматов в поколенията върви гледната точка, че хората, които са в зряла възраст, не се съгласяват с поривите на младостта.

“В момента се случва резултатът на едно много либерално отношение към дигиталните платформи. Само че няколко години по-късно си даваме сметка, че в ръцете на всяко едно дете има едно много силно оръжие, с което то не знае какво да прави, как да борави и къде да сложи мярката на границата”, допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.