Протест пред Съдебната палата в Плевен преди насроченото за днес трето съдебно заседание по делото „Сияна”.

Напрежение на старта на делото за смъртта на Сияна, съдията не допусна журналисти в залата

До този момент са разпитани шестима свидетели за катастрофата с тира, при която загина 12-годишното дете.

Смъртта на Сияна предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Делото беше отложено последният път, в края на юли, с цел събиране на още доказателства.

300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна – бащата обжалва останалите откази

Очаква се на днешното заседание адвокатът на подсъдимия да поиска мярката за неотклонение да бъде изменена в по-лека.

Снимка: Петър Антонов

