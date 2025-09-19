Снимка: Петър Антонов
Започва учението „Синя граница” в Созопол
Масови протести във Франция срещу бюджетните съкращения
Комисията по бюджет и финанси се среща с мисията на МВФ
КНСБ ще представи данни за цените от малката потребителска кошница за август
Спортни новини (18.09.2025 - лятна късна)
"Америка вече не съществува": Реакциите след свалянето на шоуто на Джими Кимъл от ефир
До този момент са разпитани шестима свидетели за катастрофата
Протест пред Съдебната палата в Плевен преди насроченото за днес трето съдебно заседание по делото „Сияна”.
Напрежение на старта на делото за смъртта на Сияна, съдията не допусна журналисти в залата
До този момент са разпитани шестима свидетели за катастрофата с тира, при която загина 12-годишното дете.
Смъртта на Сияна предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Делото беше отложено последният път, в края на юли, с цел събиране на още доказателства.
300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна – бащата обжалва останалите откази
Очаква се на днешното заседание адвокатът на подсъдимия да поиска мярката за неотклонение да бъде изменена в по-лека.
