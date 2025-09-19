Председателят на НСИ Атанас Атанасов съобщи, че е получил заплаха за живота си. В профила си във Facebook той написа: „Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че в петък в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!”

„Възраждане” настоя за незабавна оставка и арест на председателя на НСИ

Промените в Закона за НСИ са единствена точка в дневния ред.