В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS гостуваха Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп Интернешънъл Болкан”, и журналистът Веселин Стойнев, които коментираха какво следва на политическата сцена след сблъсъците и отхвърлянето на петия вот на недоверие.

Според Петков политическите изказвания на водещите лидери от днес са продиктувани от вчерашните събития около вота на недоверие. „Тогава не се случи никакъв политически разговор и дебат и може би след успокоението у политиците, което настъпва след това, те казват някакви неща. Предстои да видим дали тези думи ще имат някакво значение и дали ще бъдат последвани от определени действия, или не”, коментира Петков.

Според Веселин Стойнев Пеевски е най-важният фактор в коалицията, без формално да е част от нея. „Нещата вече са ясни за всички и няма смисъл повече да се проблематизира кой къде се намира в това Народно събрание и в това управление”, заяви Стойнев.

Петко Петков коментира и дали предстоят нови политически сътресения. „Сътресения в такива коалиции, които са трудно съставени, винаги могат да се получат. Така че това едва ли би изненадало някого. Въпросът е дали ще могат да свършат определени неща, които вече са на дневен ред”, добави той.

По отношение на въпроса виждат ли се избори на хоризонта, Веселин Стойнев каза, че такива не се очакват, но това не означава, че стабилността се увеличава. „Това напрежение се капсулира вътре в управляващото мнозинство и увеличава шансовете то да имплодира в някакъв момент”, каза той.

