Председателят на Европейския съвет Антонио Коща приканва лидерите на ЕС на неформална среща в Копенхаген, посветена на укрепването на общата европейска отбрана и на продължаването на подкрепата за Украйна. В писмото си той подчертава необходимостта от ускоряване на съвместното разработване на военни способности, по-добра координация на политическо ниво и по-предвидима помощ за Киев. Срещата ще бъде подготвителна за следващия Европейски съвет в Брюксел през октомври, на който ще се вземат конкретни решения.

Антонио Коща: ЕС трябва да участва в мирните преговори за Украйна

Ето какво съдържа писмото:

Нашата среща ще се фокусира върху две основни теми:

⇒ Укрепване на общата европейска отбранителна готовност

⇒ Подсилване на подкрепата за Украйна

Контекст и важност

⇒ Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша и Румъния от Русия ясно показват, че трябва да ускорим и задълбочим усилията си.

⇒ На предишни срещи се договорихме, че Европа трябва да прави повече — и да прави повече заедно — по въпроса на отбраната. Целта до 2030 г. е да увеличим решително общата отбранителна готовност.

Какво е направено до момента

⇒ В последните месеци са направени важни стъпки:

⇒ Подобряване на финансирането на отбраната;

⇒ Подкрепа за индустриалната база;

Сътрудничество в разработването на способности, по-специално: повишена оперативна съвместимост, съвместни поръчки и комбиниране на потребности, за да се постигне мащаб;

Всичко това се прави в пълна хармония със NATO и с фокус върху деветте приоритетни области, определени на ниво ЕС. Consilium

Основни предложения за дискусия в Копенхаген

⇒ Как да ускорим доставката на способности:

Въз основа на вече взетите решения — как можем да ускoрим съвместното разработване на военни способности? Това включва използване на модела „водеща нация“ (lead nation) за приоритетни проекти в рамките на цялостна стратегия, стремеж към опростяване на процедурите, подобряване на съвместимостта и стандартите и осигуряване на повече предвидимост за европейската индустрия.

⇒ Подкрепа за източния фланг на ЕС:

Как да използваме наличните инструменти и програми, за да подпомогнем държавите членки на източния фланг, които са под нарастващи заплахи?

⇒ Управление / Координация:

Как да осигурим ефективен политически надзор и координация - особено при проследяване на пропуските в способности и измерване на напредък чрез конкретни етапи? Как да се засили ролята на министрите на отбраната в Съвета на ЕС в това отношение?

Подкрепа за Украйна

Нашата сигурност е тясно свързана със сигурността на Украйна. В Копенхаген предлагам да обсъдим как да продължим да подкрепяме Украйна, така че нашата подкрепа да е надеждна и предвидима.

През последните седмици има значителен напредък по „Коалицията на желаещите“ относно гаранциите за сигурност.

За постигане на справедлив и траен мир трябва да разгледаме как да продължим да подкрепяме украинските въоръжени сили като основен гарант на суверенитета и сигурността на Украйна, докато в същото време се засилва натискът над Русия, включително чрез увеличаване на санкциите.

Също така е важно процесът на присъединяване на Украйна към ЕС да продължи по план. Въпреки войната, реформите, които Украйна извършва, са значителни. Трябва да се уверим, че този импулс се отразява в реални стъпки по пътя към присъединяване.

Следващи стъпки

На европейския съвет в Брюксел в края на октомври ще се върнем отново на темите европейска отбрана и Украйна, където ще формализираме насоките.

