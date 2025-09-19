В продължение на десет дни от рана в областта на гърдите на мъж изтичал гной, което го накарало да потърси спешна помощ. Пациентът разказал, че не изпитвал болка или затруднено дишане, нямал температура, а жизнените му показатели били в норма.

По време на прегледа той споделил, че преди осем години бил намушкан многократно в гърдите, гърба, корема и лицето по време на „жестока схватка“. Тогава не били направени образни изследвания, а раните били третирани единствено повърхностно. През следващите години мъжът не изпитал никакви здравословни проблеми, свързани с инцидента.

Рентгенова снимка разкрила голям метален нож, заседнал в гръдната кухина – областта, където се намират сърцето и белите дробове. Острието, което преминавало от задната страна на гръдния кош към предната, проникнало през гърба близо до дясната лопатка, вмъкнало се между петото и шестото ребро и стигнало с върха си до пространството между третото и четвъртото ребро отпред. Компютърна томография показала и зараснали счупвания на лопатката и няколко ребра. Около острието имало натрупани слоеве гной и мъртва тъкан.

Лекарите обясняват, че тялото понякога се защитава от чужди предмети чрез образуване на фиброзна капсула – имунната система „опакова“ обекта с колаген и други влакна, за да ограничи възпалението и уврежданията. Именно такова обграждане вероятно е позволило на пациента да живее осем години, без да подозира, че носи нож в гърдите си.

Хирурзите извършили торакотомия – разрез на гръдната стена, за да извадят острието. Натрупаният гной бил източен, гръдната кухина промита с разтвор, поставена била дренажна тръба, след което раната била зашита. Пациентът получил широкоспектърни антибиотици в продължение на седем дни и бил под внимателно наблюдение за инфекции.

На осмия ден дренажът бил премахнат, а два дни по-късно мъжът бил изписан. При последващи прегледи – две и шест седмици след операцията – не били установени инфекции или усложнения.

След прободни травми в областта на гръдния кош не е необичайно в тялото да останат части от проникналия предмет. Най-често това са малки проектили, като куршуми, които трудно се откриват и отстраняват. Случаите с големи предмети – цели ножове или остриета – са значително по-редки и почти винаги се установяват и премахват в рамките на седмици или месеци. Описаният случай, при който нож остава в тялото незабелязан цели осем години, е истинска рядкост в медицинската практика.

Редактор: Мария Барабашка