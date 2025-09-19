Американският президент Доналд Тръмп ще посрещне турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом следващата седмица.

Тръмп изрази очакване за разрешаване на дългогодишния спор около изтребителите F-35, от чиято програма Турция беше отстранена преди няколко години.

„Работим по много търговски и военни сделки с Ердоган, включително мащабна покупка на самолети Boeing, голяма сделка за F-16, както и продължаване на преговорите за F-35, които очакваме да завършат положително“, написа президентът на САЩ в платформата си Truth Social.

Тръмп пристигна във Великобритания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че преди дни Доналд Тръмп беше на официално посещение във Великобритания. 79-годишният републиканец и съпругата му Мелания бяха посрещнати с почетна стража, след като слязоха от Air Force One на летище Станстед край Лондон в 21:07 ч. (23:07 ч. българско време) вчера. Те бяха приветствани първо от новата британска министърка на външните работи Ивет Купър.

Редактор: Габриела Винарова