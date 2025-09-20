Астрономическото лято си отива със серия от три почивни дни, които ще са слънчеви, с по-динамична следобедна облачност в източната половина на страната. Сутрините ще са прохладни, а в тихите райони на Източна България ще има условия за мъгла. В събота призори в някои котловини на Запад термометрите за кратко ще паднат под 10 градуса. Дневните температури обаче ще се повишават и през трите дни ще останат в летния диапазон 25–30 градуса.

Първите дни на астрономическата есен, която започва в понеделник, също ще са слънчеви. Призори ще има мъгли в котловини, низини и край водоемите. Денем ще бъде топло до горещо, с температури до 32–33 градуса.

Втората половина на предстоящата седмица ще премине под влияние на нахлуващ студен въздух от североизток. Според ранните прогнози се очакват валежи и силни, студени ветрове. Дневните температури ще се понижат до интервала 20–25 градуса.

►Край морето

През трите почивни дни ще бъде предимно слънчево с лека динамична облачност. Възможни са локални усилвания на вятъра. Дневните температури ще се движат около 25 градуса, морската вода е 23–24 градуса. Морето в събота и неделя ще бъде сравнително спокойно, но в понеделник следобед се очаква да се вдигне по-висока вълна.