Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица.

„Ще проведа среща с президента на Съединените щати“, заяви Зеленски, като добави, че темите на разговорите ще включват гаранции за сигурност за Украйна и санкциите срещу Русия.

