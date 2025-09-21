Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес в социалната си платформа „Трут Соушъл“ главния прокурор Памела Бонди да предприеме действия срещу лица, които смята за свои врагове, предаде ДПА.

„ТРЯБВА ДА ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!“, написа Тръмп в платформата си, с директно обръщение към „Пам“.

В публикацията президентът конкретно споменава бившия директор на ФБР Джеймс Б. Коми, сенатора от Калифорния Адам Шиф, когото Тръмп нарича „Хлъзгав“, и „Летиша“, имайки предвид главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс.

Бившият директор на ФБР Джеймс Б. Коми ръководеше знаково дело за измама срещу Тръмп. Тръмп уволни Коми през 2017 г. в началото на първия си мандат, след като той публично потвърди, че Тръмп е разследван.

Сенаторът на Калифорния Адам Шиф, е бивш конгресмен, който изигра важна роля в усилията на демократите за процедурата по „импийчмънт“ на Тръмп и беше член на комисията, разследваща щурма на Капитолия в столицата Вашингтон от поддръжници на Тръмп.

Службата на Летиша Джеймс заведе гражданско дело за измама срещу Тръмп през 2022 г. в Ню Йорк като го осъди да плати 454,2 млн. долара.

В съобщението си до прокурорката Памела Бонди Тръмп се оплаква, че е видял повече от 30 изявления и публикации, в които се споменават едни и същи неща: че въпреки многото приказки за Коми, Шиф и Джеймс, нищо не е било направено, въпреки че „всички те са виновни като никой друг“.

„Не можем да отлагаме повече“, написа президентът идобави: „Това унищожава репутацията ни и доверието към нас“.

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система. Републиканецът Тръмп обаче вече е нарушил много от общоприетите норми, посочва ДПА.

