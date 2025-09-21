В Германия едно малко село в Северен Рейн-Вестфалия държи високо знамето на цифровизацията. Етелн се смята за по-дигитално селище дори от Токио или Хонконг. Печели и титлата „Умен град“ в световен конкурс.

Как село с по-малко от 2000 жители постига това - гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова