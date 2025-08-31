История с дъх на вино, аромат на традиции и поглед към бъдещето. Репортерите на "Дойче Веле" ни отвеждат в Алто Доуро – най-старият винарски регион в Португалия, защитен от ЮНЕСКО от 2001 година.

Реката Доуро прорязва живописна долина в северната част на страната, а само от гроздето, отгледано по нейните стръмни тераси, може да се прави оригинален портвайн. В самото сърце на региона се намира винарната на семейство Каведо. Начело на производството е Клаудия – една от малкото жени винопроизводители в индустрията. Всяка година тя лично следи състоянието на лозята. Подрязва излишния растеж, бди над плодовете и избира точния момент за спиране на ферментацията – чрез добавяне на алкохол, за да се запази специфичната сладост на порвайна.

Как две сестри оцеляват в наводнение и възраждат своята винарна

Клаудия е в занаята вече 20 години, а амбицията ѝ е не само да произвежда вино, но и да вдъхновява ново поколение жени в бранша. Сред тях е Мари Шатиня от Франция, която наскоро пристига, за да стане част от екипа. До нея застава и Тереза Батиста – още една жена, отговорна за червените и белите вина в избата.

Семейство Каведо произвежда около 750 хиляди бутилки портвайн и още 150 хиляди бутилки бяло и червено вино годишно. А зад всяка бутилка стоят традиция, отдаденост и любов към земята. И макар Клаудия вече да е поела управлението, баща ѝ – Оскар, все още се разхожда из лозята, с поглед на човек, който вярва, че заветът му ще бъде предаван от поколение на поколение.

Сред стръмните склонове и гледките към реката, този малък кът от Португалия не е просто винарски район – той е рай на земята.

Редактор: Станимира Шикова