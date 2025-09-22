Първите 3 дни на есента ще останат в плен на лятото. От понеделник до сряда ще е слънчево и топло със следобедни температури в интервала 25-30 градуса. В последния от дните сутринта ще има условия за мъгла в Източна България.





От четвъртък нататък ще нахлува студен въздух, с който ще усетим по-сериозен полъх на „златния” сезон. Последните дни на първата есенна седмица ще са по-хладни с максимални дневни температури между 20 и 25 градуса. Ще духат осезаеми студени североизточни ветрове. Облачността ще е променлива с кратки локални валежи.



В самия край на септември и началото на октомври обстановката ще се запази с динамична облачност, кратки дъждове, тук-там с гръмотевици. По движението на студен атмосферен фронт се очакват силни северозападни пориви на вятъра. Температурите в топлите часове ще са между 22 и 27 градуса.



Ранните прогнози допускат по-съществена валежна обстановка около 2-4 октомври. Прогнозите обещават оформяне на средиземноморски циклон с напоителни есенни дъждове. Ако тази конфигурация се запази, в някои райони на страната ще паднат значителни количества вода. При този сценарий в най-високия планински пояс може да падне първият сняг.



Температурите ще се понижат – дневните максимуми ще са в интервала 13-18 градуса, сутрините в някои котловини – около нулата с предпоставки за слана.



След евентуалното преминаване на циклон в първите дни, изгледите за октомври са той да продължи с валежи под обичайните нива и температури над сезонните норми.

