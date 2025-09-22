Външната министърка на Великобритания днес предупреди Русия, че нейните набези в територията на страни от НАТО рискуват пряк въоръжен конфликт и че алиансът ще бъде готов да се изправи срещу военни самолети, навлизащи във въздушното му пространство.

"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтациямежду НАТО и Русия", заяви Ивет Купър пред Съвета за сигурност на ООН.

"Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте, ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО."

Редактор: Цветина Петкова