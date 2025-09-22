В Деня на независимостта, полковникът от резерва Евгени Пенчев – бивш зам.-началник на НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново – коментира значението на военната обредност и традиции, свързани с празника.

117 години независима България – традиция и ритуал

„Днес честваме 117 години от този исторически момент, когато България се провъзгласява за независимо царство,“ припомни Пенчев. Той разказа, че честванията са започнали от сутринта в църквата „Свети 40 мъченици“, гарнизонната църква на Велико Търново, където епископ Матей е отслужил литургия и е благословил бойното знаме – традиция, датираща още от създаването на българската войска след Освобождението.

117 години независима България! Чествания в цялата страна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Велико Търново – родно място на военната духова музика

Пенчев напомни, че именно в Търново за първи път след Освобождението прозвучава военен оркестър – съставен тогава от чешки музиканти, по повод възшествието на княз Александър Батенберг. „Днешните гвардейски и военни духови оркестри са наследници на тази първа българска музика“, подчерта той.

Автентични оръжия и „хватки“ с пушки от 1895 г.

Евгени Пенчев разкри, че по време на празничните ритуали се използват последните пушки, останали на въоръжение във формированията на българската армия. „Това са напълно действащи оръжия, заведени като лично оръжие на момчетата, които изпълняват ритуалите“, уточни той.

Специални гости на празника са били военни оркестри от Турция и Гърция – символичен жест на добросъседство в деня, в който България отбелязва независимостта си от Османската империя. „Това, което се случва в Търново, показва, че изкуството обединява. Те свирят класика, джаз, рок и народна музика. Това е приятелски жест“, коментира Пенчев.

По думите му военните ритуали са уставно установени, но претърпяват промени с времето. „Последните години в тази вечерна проверка няма промени – отдава се почит на основателите на държавата, борците за свобода и обединение, както и на дейците на независимостта“, обясни Пенчев.

Българските военни оркестри – мост към света

„Те са изключителни професионалисти – възпитаници на музикални училища и с висше образование“, подчерта Пенчев. Той припомни, че оркестърът на НВУ е бил един от първите, които след Студената война излизат зад граница с шоу-спектакли, включително в Париж.