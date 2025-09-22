България отбелязва 117 години Независимост. Чествания се провеждат в цялата страна.

СНИМКИ ОТ ПРАЗНИКА ВИЖТЕ ТУК

► Велико Търново

По традиция кулминацията на празника е във Велико Търново, където през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя и султана. Княжеството става царство, а княз Фердинанд - първият цар в Третата българска държава.

Какво е историческото значение на Независимостта

Във Велико Търново тържествата по повод националния празник започнаха от църквата "Свети 40 мъченици". Там беше отслужена от Великотърновския митрополит Григорий Света литургия под съпровода на квартет „Ангелски гласове“.

А в двора на храма беше прочетен Манифестът, с който княз Фердинанд обявява независимостта на България.

Празничното шествие се отправи към историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал беше издигнат националният трибагреник в присъствието на председателя на Народното събрания Наталия Киселова, кметът на Велико Търново Даниел Панов и официални лица.

Гостите и участниците в тържествата поднесоха венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен за втори път.

Кулминацията на тържествата ще бъде тържествената заря-проверка на площада пред крепостта "Царевец".

България празнува, но и помни. Защото също днес преди 104 години ни напуска патриархът на българската литература Иван Вазов.

► София

Тържества по повод Деня на независимостта се проведоха и в центъра на столицата. В празничната програма участваха Националната гвардейска част, вокални групи, духови оркестри, танцови ансамбли, както и музикантите от Софийския духов оркестър.

Честването на празника започна от Паметника на независимостта на площад „Батенберг”, който се изпълни с жители и гости на столицата. На ритуала присъства и кметът на София Васил Терзиев, а първите си уроци по родолюбие получиха и най-малките.

„Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра”, заяви Терзиев в словото си.

И призова да бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем свободни.

► Пловдив

Пловдив е първият град, в който Фердинанд е посрещнат като владетел на независима България и с титлата цар.

Денят започна с молебен в храм „Света Неделя“. След това в подножието на Стария град бяха положени венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов - министър-председателят, който изготвя Манифеста за обявяване на независимостта на България.

На площад „22 септември“ в града под тепетата се проведе общоградско честване и възстановката на събитията отпреди 117 години. Историческият момент от посрещането на Фердинанд като владетел на независима България и с титлата цар беше пресъздаден от доброволци от комитет „Родолюбие”. Освен уникалните униформи, във възстановката беше използвано и автентично оръжие.

► Варна

Варна отбеляза 117 години от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония и общоградско хоро. Празничното честване на историческото събитие беше организирано пред сградата на Съдебната палата на площад „Независимост“.

Свещеници от Варненската и Великопреславска света Митрополия отслужиха празничен молебен за благоденствието на България, а националното знаме беше тържествено издигнато под звуците на националния химн в изпълнение на представителния духов оркестър на Военноморските сили. Пред официалните лица и гражданите на празника почетният караул премина в тържествен марш пред флага на България.

След официалната церемония празничното настроение продължи с общоградско хоро, в което гражданите се включиха заедно с танцьорите от фолклорен ансамбъл „Варна“.

► Шумен

Членове на организацията Родолюбив комитет „Кан Крум Страшний“ в Шумен представиха пред сградата на Военния клуб жива картина, посветена на 117 години от обявяването на Независимостта на България.

Чрез възстановката участниците пресъздадоха духа на историческите събития от 22 септември 1908 г., когато българската държава окончателно отхвърля васалната си зависимост и заема равноправно място сред свободните европейски държави. Беше пресъздаден и моментът, в който в Шумен е получена телеграма, че княз Фердинанд обявява независимостта на България с манифест, прочетен пред събралите се десетки градини от историка Явор Якимов, който е и директор на Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров“ в Шумен.

► Хасково

С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Незнайния войн в Хасково беше отбелязана независимостта на България. В церемонията площад “Свобода“ участваха военнослужещи от Военно формирование 52 740 в Хасково, Военно формирование 22 280 в Корен и Духов оркестър при Община Хасково. В ритуала се включиха представители на местната власт, на политически партии, граждански организации, учениците от 7 "А" клас на Основно училище “Св. св. Кирил и Методий“ и граждани.

Манифестът на цар Фердинанд I към българския народ за обявяване на Независимостта, който завършва с думите „Да живее свободна и независима България! Да живее Българският народ!“ припомни водещият на церемонията, седмокласникът Добромир Карчев.

► Панагюрище

Панагюрище отбеляза годишнината от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония на централния площад „20 април“. Националното знаме беше издигнато от кмета на общината Желязко Гагов.

Празничното шествие, предвождано от духов оркестър „Делчо Радивчев“ при Народно читалище „Виделина – 1865“ и Регионален клуб „Традиция“, премина по главните улици до площад „Цар Освободител“, където беше отслужен благодарствен молебен. Последва поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните за национално обединение на България. Членове на клуб „Традиция“ отбелязаха празника и с тържествени залпове.

► Плевен

С тържествен ритуал в Плевен започна честването на Деня на независимостта на България. Той се състоя на площад „Стефан Стамболов“ с участието на военнослужещи от Плевенския гарнизон. Ритуалът започна с изпълнение на общинския хор „Гена Димитрова” с диригент Анелия Дечева.

За значимостта на датата 22 септември 1908 г. в българската история говори директорът на Регионалния исторически музей в Плевен д-р Володя Попов. "Освобождението на България от 1878 г., Съединението от 1885 г. и обявяването на независимостта през 1908 г. са трите основни дати, които определят характеристиката на българския суверенитет. Неслучайно тя е сложна, противоречива, за да може България в определен момент да осъзнае, че търси най-правилната форма за своята държава", каза той.

► Ямбол

С военен ритуал, изпълнения на градския Духов оркестър, издигане на националния флаг и благодарствен молебен в Ямбол бяха отбелязани 117 години от обявяването на Независимостта на България. Тържествената церемония за поредна година се състоя в Музея на бойната слава в града.

► Враца

Празникът във Враца започна с ритуал по издигане на националното знаме от представителни роти на Военно формирование 54 990 – Враца, a строят беше приет от командващия формированието подполковник Симеон Гаджев.

Последва тематична програма и стихове за България, изпълнени от ученици от Профилираната езикова гимназия “Йоан Екзарх” и Начално училище (НУ )“Иванчо Младенов”, които пресъздадоха и историческите събития от 1908 година. В тържественото отбелязване участваха и Детски хор “Вълшебство” при НУ “Св. Софроний Врачански”, с художествен ръководител Христина Хаджийска.

►Свищов

С военен ритуал в Свищов бяха тържествено отбелязани 117 години от обявяване на Независимостта на България. В честването участва 55-и инженерен полк – Белене. Благодарствен молебен отслужи отец Михаил Миронов, предстоятел на храм „Света Троица“ в Свищов. В програмата участваха деца от детски градини в града.

►Какво е значението на Деня на независимостта - говори историкът проф. Петко Петков

„Често говорим за Фердинанд – той чете манифеста, стои отпред, такава е ролята на монарха по Конституция. Но Александър Малинов, министър-председателят, е човекът, който го написва, който води преговорите, който държи на дипломатическия тон и отстоява независимостта в международен план“, коментира в "Здравей, България" историкът професор Петко Петков.

По думите му Малинов е известен със своята умереност, търпение и последователност. „Това е човекът, който отказва да се съгласи с разпокъсването на Македония, и отстоява идеята за нейната цялост. За съжаление, само две години по-късно Фердинанд го отстранява от поста – не защото е сгрешил, а защото голямата политика го изисква“, добави той.

Според проф. Петков самият акт на обявяване на независимостта е по-скоро официалност. „България е де факто независима още от момента, в който става известен Берлинският договор и тя приема конституция. Обявяването е формално отхвърляне на васалитета към Османската империя – юридически признат чак през април 1909 г.“, поясни професорът.

Обявяването на Независимостта на България на 22 септември 1908 г. не е просто политически акт – то е въплъщение на една дълголетна, дори вековна национална мечта, подчерта професор Петков в Обедния информационен блок по NOVA News.

"Това е мечта, живяла в умовете и сърцата на българските възрожденци, борци за свобода и държавност. Макар в Берлинския договор от 1878 г. да се постановява само политическа автономия в рамките на Османската империя, крайната цел винаги е била пълната независимост", обясни той.

► Какви са малко известните факти за празника - говори директорът на РИМ - Велико Търново Иван Църов

Макар Денят на Независимостта да изглежда като древен ритуал, самото му възраждане като официален празник е сравнително скорошно. През 1996 г. инициативен комитет във Велико Търново започва възстановяването му, а две години по-късно – през 1998 година, с решение на Народното събрание 22 септември е обявен за официален държавен празник.

„Велико Търново като историческа столица пази традициите с особена грижа. защото традицията е нещото, което крепи духовността. Повтаряме почти дословно това, което се е случило преди 117 години“, обясни директорът на Регионалния исторически музей - Велико Търново Иван Църов.

Княз Фердинанд прочита манифеста не веднъж, а цели три пъти: в двора на „Свети 40 мъченици“, пред множеството на "Царевец" и на вечерната проверка. "Според мен това е по-скоро стечение на обстоятелствата. Фердинанд е държал да подчертае връзката с владетелите на Средновековна България и старопрестолния Търновград, прочитайки манифеста в двора на църквата. Чрез тези действия се утвърждава неговата легитимност и приемственост“, припомни Църов.

По думите му хората се били събрали на "Царевец", тъй като било обявено, че събитието ще се случи там.

► Какво е да влезеш в образа на Фердинанд - актьорът Милен Иванов

Всяка година актьорът от МДТ „Константин Кисимов” във Велико Търново Милен Иванов се превъплъщава в образа на Фердинанд в Деня на независимостта.

"Опитваме се да пресъздадем онзи трепет и вълнение, който сме имали всяка година на тази светла дата, на която сме прочели манифетса за независимостта ан България", сподели той.

И допълни, че подготовката му за превъплъщването в образа на княз Фердинанд се състои в това да усети какво точно са изпитвали хората, намерили сили след едно многовековно робство да обявят независимост.