Критично ниското ниво на язовир „Копринка“ разкри гледка, непозната за поколения наред – от водите му изплува стар потопен мост, известен сред местните като „Шейтана“. Водоемът, който е почти пресъхнал, е паднал до едва 5% от полезния си обем, което повдига сериозни въпроси за управлението на водните ресурси и бъдещето на водоснабдяването в региона. Притокът на вода е почти символичен – едва 0,2 кубични метра в секунда.

С отдръпването на водата се разкри стар мост, който според местните е бил част от селски път преди изграждането на язовира преди повече от 50 години. Кольо Радуков, водолаз и легенда за региона, който помни моста от дете, коментира ситуацията в ефира на "Здравей, България".

„През последните няколко години са почти трагични. Водата никога не е падала на това ниво, както е сега, особено тая година. Според мен това е неправилно ръководство, неправилно използване, експлоатиране на тая природна даденост. Мисля, че много институции отговарят, обаче никой не носи отговорност“.

Проблемът е особено сериозен, тъй като язовир „Копринка“ е жизненоважен за целия регион. Той се използва за напояване, промишлено водоснабдяване и производство на електричество. Освен това, той е ключов за пълненето на друг важен водоем – язовир „Жребчево“.

„От тука водата не влиза в Тунджа, за да отиде да напълни язовир „Жребчево“, а оттам според мен и Казанлък и Стара Загора ще останат без питейна вода“, алармира Радуков.

Ниските нива на водата са принудили ВиК дружествата в региона да търсят нови източници на питейна вода. Липсата на валежи не е единствената причина за кризата. Основният проблем, според местните, е неправилното управление на водните ресурси, което застрашава бъдещето на цели градове.