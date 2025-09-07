Темата за безводието продължава да е актуална. В язовир „Копринка” водата е едва 8% от обема. Като Лунен пейзаж може да бъде определен и другия голям язовир – „Жребчево”. Водите там са за напояване и производство на електроенергия. Според напоителни системи планираната вода за земеделците от „Жребчево” е стигнала за напояване, за да се напълни близо до максималния си обем обаче са нужни поне две години.

Апокалиптични са кадрите и от язовир „Батак”, част от баташката водносилова каскада. Те са заснети в събота от нашия колега Николай Василковски. Водният обем е едва около 30% от общия. Бреговете са се оголили така, както хората в района не ги помнят от много години. В графика на екоминистерството за септември е записано, че водата се ползва за ток, напояване, промишлено и битово снабдяване.

Жители от района постоянно сигнализират за умираща риба, заради липсата на вода.

Редактор: Цветина Петрова