В язовир "Батак" водният обем е едва около тридесет процента от общия. Бреговете са се оголили така, както хората в района не ги помнят от много години.

От гордост и сила – до прах, локви и безхаберие

В графика на екоминистерството за септември е записано, че водата се използва за електропроизводство, напояване, промишлено и битово водоснабдяване. Жители от района постоянно алармират за умираща риба заради липсата на вода и настояват държавата да предприеме мерки.