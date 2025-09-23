Пълното ограничаване на мобилните телефони в час не е просто мярка срещу разсейването, а пряк път към по-високи оценки. Това заяви директорът на столичното 107-о ОУ "Хан Крум" Данко Калапиш в студиото на "Здравей, България", като разкри, че опитът в неговото училище показва категоричен резултат – успехът на учениците скача с цяла единица.

Според Калапиш проблемът с дисциплината и вниманието е пряко свързан с устройствата в ръцете на децата. Въпреки че в много класни стаи има органайзери за събиране на телефоните, често това е само временна мярка. „Миналата година се наложи да съберем на цели два класа изцяло мобилните устройства. Сутрин ги оставят и когато приключат часовете, си ги получават“, разказва директорът и добавя, че ефектът е бил огромен. Той обаче признава, че пълна забрана е трудна, тъй като родителите държат да имат връзка с децата си.

►Иновативно решение и европейският пример

Като възможен компромис Калапиш посочва иновативно решение, прилагано в Европа – съхранение на телефоните в специални запечатани пликове с магнит, които ученикът носи със себе си, но не може да отвори до края на часовете. „Давам си сметка, че ако това е въведено в нашето училище, ще решим проблема си“, коментира той. Директорът допълва, че в почти цяла Европа учениците посещават учебните заведения без телефони, което е доказана работеща практика.

►Тревожните последици от зависимостта

Нуждата от подобни мерки е продиктувана от все по-видимата екранна зависимост. Калапиш предупреждава, че отнемането на устройствата води до абстинентно състояние при децата, което „да не се заблуждаваме, никак не е леко“. Освен на успеха, зависимостта влияе пагубно и на социалните умения.

