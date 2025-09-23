Дълги години слушахме съветите на МВФ, които бяха съсредоточени върху това да си вземе парите обратно и да ни съсипе държавата. С което се справиха перфектно. Това каза в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

“Ние на МВФ отдавна нищо не им дължим и искрено се надявам да не дойде ден, в който да се наложи пак да им дължим нещо. Нямаме кредити към МВФ, оттам нататък какво вършим си е наша работа. Но в препоръките, които са дали, има и неща, които са уместни”, обясни Манолов.

“Чух първите реакции от парламента и то на водещи лица. Казаха нещо, което аз очаквам да стане, а именно, че препоръките на МВФ, които касаят бедните хора, ще бъдат изпълнени стриктно, но в никакъв случай няма да пипнат на "домашните любимци" рахата - максималния осигурителен доход и плоския данък”, смята той.

От МВФ заявиха, че една от причините за високата инфлация е вдигането на заплатите, но Манолов категорично не е съгласен. “Ръстът на доходите със сигурност трябва да бъде изпреварващ, ние сме много изостанали. Всичко това се дължи на това, че слушахме МВФ предишни години”.

“Доходите със сигурност трябва да растат най-малко с процента на инфлация, въпреки че трябва да е с по-висок процент заради силното изоставане по отношение на другите европейски държави”, смята Манолов.

“Преходът към еврото няма да бъде спокоен и равен така, както не е бил никъде. Да, ще има някакви сътресения, но въпросът е те да бъдат в някакви приемливи граници. Ясно е, че ще бъдат за сметка на по-голямата част от населението, но е хубаво в тази работа да участват и "домашните любимци", за които се грижим цял живот”, коментира президентът на КТ “Подкрепа”.

По думите му от много години насам всички хора, които участват в политиката, си признават, че плоският данък трябва да бъде коригиран, но никой не смее да го направи.

Манолов обясни, че това, което го плаши при въвеждането на еврото, са увеличаващите се цени. “Виждаме, че малко по малко цените в магазините се бутат нагоре. Това странно съотношение, което хем е близо до 2, хем не е 2, дава резултати, които не са добри”.

“Съгласен съм осигуровката за пенсии да скочи с 1% още от 1-ви януари. Осигурителната вноска се дели между работник и работодател. Ще плащаме повече, но ще получаваме и по-големи обезщетения. Ще дойде денят, в който ще се питаме защо ни е толкова ниска пенсията. Това няма да разреши дефицита в пенсионния фонд, но ще го намали”, каза той.

“Появяват се разходи, които е трудно да отхвърлим в бюджета за следващата година. Те са най-вече свързани с въоръжаването, защото това е тенденция в целия ЕС. Това са най-непродуктивните разходи и винаги са за сметка на социалните”, допълни Манолов.

Според него идеята да се върнат българите от чужбина е много добра, но е несъстоятелна. “Тези хора са напуснали България и са си създали своя бит и уют, децата им вече не са българи. Не бива да разчитаме на това”, коментира той.

