Членството ни в еврозоната означава икономическа и ценова стабилност, означава елиминиране на разходите за превалутиране от лева в евро. То означава повече инвестиции, повече предприятия, повече работни места, икономически растеж, респективно и по-високи доходи за българските граждани. Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова във Велико Търново на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По думите й правителството има един основен приоритет и той е преходът към въвеждането на единната европейска валута да бъде плавен и справедлив. Пред журналисти Петкова коментира и резултатите от редовната мисия на Международния валутен фонд у нас, която се проведе във времето от 10-и до 23-и септември.

МВФ: Очакваме инфлацията да бъде 3,5% през 2025 и 2026 година, преди да намалее още

„Заключенията на Международния валутен фонд отчитат едно много сериозно постижение на правителството - приемането на България в еврозоната. Като постижения са отбелязани също така приемането на Закона за бюджета за 2025 г. и предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост“, подчерта министър Петкова. Тя обърна внимание и на нуждата от безопасен и плавен преход при приемането на единната валута като припомни, че правителството, заедно с Българската народна банка организира информационната кампания по места.

„За нас е от ключово значение да бъдем лице в лице с всички вас, за да можем да отговорим на всички ваши въпроси и на всички ваши притеснения. Планирали сме и организираме в момента над 100 събития на територията на цялата страна”, посочи министърът. Тя коментира още, че в рисковете, които вижда Фондът, ясно е посочено, че евентуална политическа несигурност може да доведе и до невъзможност да бъдат реализирани ползите от въвеждане на еврото в страната.

„В тази връзка искам да обърна внимание на колегите от ПП-ДБ, които неистово искат да свалят правителството, до какво ще доведе това и накъде тласкат държавата. Те трябва да си дадат много ясна сметка какво всъщност искат да направят и какви ще бъдат последиците за страната“, заяви министърът.

По отношение на препоръката, свързана с въвеждане на прогресивното подоходно облагане министърът припомни, че тя не за първи път се реализира от Фонда.

„Категорично мога да кажа, че темата за промяна на данъчната система не стои на дневен ред пред правителството“, добави тя и увери, че не са налице основания за актуализация на бюджета. Към момента е в ход бюджетната процедура за подготовка на проекта на Закон за бюджета за 2026 г. Очаква се информация от всички министерства, първостепенни разпоредители с бюджет, и след това ще се направят съответните анализи.

Министърът на финансите обърна внимание и на няколко мита, които се разпространяват от хората, защитаващи позиция против въвеждане на еврото в страната. Първият мит е, че цените на стоките и услугите ще се увеличат, защото ние ще въведем еврото, което е абсолютно невярно, защото цените се увеличават в резултат на други икономически фактори, посочи Петкова.

Вторият мит, който се разпространява, е, че някой ще ни открадне парите, българските левове. Това категорично не е вярно, защото няма да има нито един български лев, който българските граждани и българският бизнес да загубят. Българската народна банка ще превалутира левове в евро без ограничение във времето и то по фиксирания курс, без каквато и да било такса. Търговските банки и българските пощи в първото шестмесечие на 2026 г. също ще превалутират левове в евро абсолютно безплатно по фиксирания курс.

МВФ с финални изводи за страната ни: Ще се увеличат ли данъците и осигуровките

Третият мит е, че България ще стане по-бедна, че стандартът на живот на българските граждани ще бъде понижен, което категорично не е така. Всеки един от нас има възможност да пътува, ние пътуваме из Европа, децата ни учат в Европа, наши близки работят там и всеки може да види какъв е стандартът на живота в държавите членки, присъединили се към еврозоната. Няма държава членка от Европейския съюз, която се е присъединила към еврозоната и в която стандартът на живот на нейните граждани или икономическият растеж на страната да бележи спад, а тенденцията е точно обратната, каза Теменужка Петкова.

Тя увери, че в лицето на правителството гражданите и бизнесът имат коректен партньор, с който заедно ще извървят успешно пътя, свързан с въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 година.

Редактор: Цветисиана Костова