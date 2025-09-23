Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир, само ако прекрати конфликта между Израел и палестинците в Газа. Това заяви френският президент Еманюел Макрон пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Тръмп иска Нобелова награда за мир. Нобеловата награда за мир е възможна, само ако прекратиш този конфликт“, каза Макрон.

По-рано днес от трибуната на Общото събрание на ООН Тръмп каза, че признаването на държавата Палестина е „награда“ за палестинската групировка "Хамас".

„Признаването на палестинска държава би било награда за тези ужасни зверства, включително 7 октомври, при положение, че "Хамас" отказва да освободи заложниците или да приеме примирие“, каза републиканецът.

