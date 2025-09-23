Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова заяви, че дори Северна Македония да извърши всички необходими реформи, преговорите с ЕС зависят от съседите на Скопие. Изявлението на Силяновска дойде по време на визитата ѝ в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

Силяновска каза, че е крайно време да се направят промени в ЕС по отношение на начина на вземане на решения. Тя спомена, че „това беше казано наскоро от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен“.

„Това създава проблем. Можем да направим всичко необходимо в икономиката, реформите,... но все пак преговорите ни зависят от съседите ни“, каза македонският президент.

„Всички ние носим отговорност в региона. Мисля, че двустранността е заплашителен инструмент за европейската интеграция. Това, което се случва с Македония в бъдеще, може да се случи с друга страна кандидат. Проблемът с разширяването не е само по-голям ЕС, но има и аспект на сигурността. В контекста на настоящия опасен геополитически момент би било добре да станем член на ЕС възможно най-скоро. Сега е моментът, който трябва да бъде използван, не само от страните от Западните Балкани, но и от ЕС. Сега е последният момент, който трябва да бъде разбран“, подчерта Силяновска.

Тя добави, че „това, което е Организацията на обединените нации за света, е Европейският съюз за Европа – многостранен проект с една крайна цел – мир на континента“.

„Той постига това чрез разширяване, основано на критериите от Копенхаген –демокрация, върховенство на закона, права и свободи на човека и пазарна икономика“, каза македонският президент.

През юни 2022 г. македонският парламент прие т.нар. „френско предложение“, според което Скопие може да започне преговори с ЕС, едва когато впише българите като държавотворен елемент в преамбюла на своята конституция и спазва Договора за приятелство и добросъседство с България от 1 август 2017.

