Снимка: илюстративна, iStock
Oколо 260 000 домакинства са засегнатите от водната криза
Oколо 260 000 домакинства са засегнати от водната криза у нас. На този фон остава тревожна картината по отношение на питейно-битовото водоснабдяване – с три от язовирите у нас ситуацията е почти критична.
► Язовир „Камчия”, който е с площ от над 9 000 кв. км. и обем над 230 000 000 кубични метра, в момента е на ниво от 45% обем.
За най-спешните дейности по подмяна на ВиК мрежата са нужни 3,7 млрд.лв.
► На следващо място идва язовир „Тича”, като водният басейн в момента е на около 44 на сто от обема си.
► Язовир „Йовковци” е пълен до малко над половината от обема си – или около 52%.
Много по-сериозна е ситуацията при водните басейни за напояване – два от тях в момента са с ниво от около 5% от общия обем. Това са язовирите „Домлян” и „Пясъчник”.
За състоянието на язовир „Копринка” NOVA разказа по-рано тази седмица, като според официалните данни се посочва около осем на сто запълнен обем, статистиката обаче не се обновява ежедневно.
Според тази статистика, на следващите места следват язовирите „Тополница” с малко над 15% обем и „Жребчево” с малко над 18 на сто.Редактор: Цветисиана Костова
