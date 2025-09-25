Снимка: Министерски съвет
Липса на кворум провали заседанието на парламента и разпали нови скандали
Държава без граници и без територия: 157 страни признаха Палестина
Президентът обсъди със зам.-министъра на отбраната на Япония засилване на сътрудничеството в сферата на сигурността
Зеленски пред ООН: Спирането на Путин е по-евтино от световна надпревара във въоръжаването
Георг Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас
Българската делегация в Ню Йорк продължава официалната си визита
Официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, ръководена от премиера Росен Желязков, продължава. По-късно днес премиерът ще се срещне с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.
България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори
Енергийният министър Жечо Станков заминава за Канада, където ще разгледа вече работещи малки модулни реактори за производство на електроенергия. Тази технология се предвижда да бъде внедрена и в България в близко бъдеще.Редактор: Румен Лозанов
