Официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, ръководена от премиера Росен Желязков, продължава. По-късно днес премиерът ще се срещне с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори

Енергийният министър Жечо Станков заминава за Канада, където ще разгледа вече работещи малки модулни реактори за производство на електроенергия. Тази технология се предвижда да бъде внедрена и в България в близко бъдеще.

