В ход е първи полъх на есента. Втората половина на тази седмица ще е по-хладна. В четвъртък дневните температури ще се колебаят между 23 и 28 градуса. Тенденцията ще продължи и в следващите дни, като в събота и неделя максималните пикове в топлите часове ще са между 16 и 21-22 градуса, а сутрините живакът в термометрите ще пада до около и под 10 градуса.



При текущата атмосферна циркулация периодът ще е ветровит. Очакват се силни пориви на вятъра от изток-североизток по крайбрежието и в североизтока.





Облачността в четвъртък ще се увеличи. Валежите в четвъртък обаче ще са с локален характер - най-вече по планините и тук-там по Черноморието. В петък с напредването на деня и през нощта срещу събота ще вали в Западна България, в отделни точки - временно интензивно.



В събота денят ще е с променлива облачност с локални, кратки разкъсвания. Преваляванията ще са на малко места – в западните райони. В неделя и понеделник – дъжд ще падне в Югозападна България. В останалите райони на страната - облачно, почти без валеж.



В първите дни на октомври ще е слънчево с по-динамична облачност по крайбрежието, където към края на предстоящата седмица има изгледи за валежи. Ще остане хладно с дневни температури от 15 до към 20-22 градуса, сутрин - под 10 градуса. Ще има условия за слани.



