По първоначални данни шофьорът е карал в насрещното
Катастрофа с големи материални щети затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София.
Минути след 23.10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила, в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“.
За щастие при инцидента нямаше пострадали, но пък са нанесени значителни материални щети по автомобилите. По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.
Катастрофата стана съвсем близо до столичната "Пътна полиция".Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС
