Мъж е с опасност за живота в болница в Бургас след челна катастрофа, станала във вторник на пътя Айтос – Караново – Русокастро.

Инцидентът е станал около 11.23 часа във вторник, информира местната полиция. 64-годишният шофьор, управлявал лек автомобил с несъобразена скорост. На десен завой водачът загубил контрол, навлязъл в насрещната пътна лента и се блъснал челно в джип с бургаска регистрация. Шофьорът му е израелски гражданин, живеещ в село Караново.

Водачът на колата е получил пневмоторакс и кръвоизлив в корема. С линейка той е транспортиран за лечение в болница. Има опасност за живота му. В същата болница е отведен и другият водач, той с контузия на гръдния кош.

Редактор: Цветина Петкова