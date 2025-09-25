"Възраждане" започва консултации с партиите извън управлението за събиране на 80 подписа за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на НС. Това съобщи зам.-председателят на ПГ Петър Петров.

"Парламентът е изчерпан и безсмислен - това личи и от представителите на мнозинството, които са предпочели да са в командировки и почивки, вместо тук. Кворумът е задължение на управляващите. Председателят на НС е разписала лично всички командировки и делегации, а сега се опитва да събере кворум. Ще продължаваме да не се регистрираме докато не падне правителството", коментира той.

По думите му след внесеното възражение относно разпределението по комисии на трите законопроекта за отнемане на правомощията на президента за издаване на указ за назначаване на ръководители на службите, е получен отговор. "Според нас се нарушава разделението на властите и балансираната фигура на президента. Отговорът на възражението ни беше лаконичен - не била посочена конкретна комисия, която да разглежда законовите промени. Това е крайно несериозно. Комисията за контрол на службите е председателствана от "Възраждане", но на нея не е разпределен законопроект", посочи Петров.

