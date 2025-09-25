-
Томислав Дончев: Ще има средства за покриване на разходите по проектите от ПВУ
-
„Тренд”: 8 формации влизат в парламента при избори днес
-
Бойко Борисов: Плащания по ПВУ ще дойдат при всички положения
-
Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
-
Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на ООН
-
Липса на кворум провали заседанието на парламента и разпали нови скандали
Ще продължаваме да не се регистрираме докато не падне правителството, коментира Петър Петров
"Възраждане" започва консултации с партиите извън управлението за събиране на 80 подписа за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на НС. Това съобщи зам.-председателят на ПГ Петър Петров.
"Парламентът е изчерпан и безсмислен - това личи и от представителите на мнозинството, които са предпочели да са в командировки и почивки, вместо тук. Кворумът е задължение на управляващите. Председателят на НС е разписала лично всички командировки и делегации, а сега се опитва да събере кворум. Ще продължаваме да не се регистрираме докато не падне правителството", коментира той.
Петър Петров: Умишлено се заобикаля правилникът, за да се отнемат правомощия на президента
По думите му след внесеното възражение относно разпределението по комисии на трите законопроекта за отнемане на правомощията на президента за издаване на указ за назначаване на ръководители на службите, е получен отговор. "Според нас се нарушава разделението на властите и балансираната фигура на президента. Отговорът на възражението ни беше лаконичен - не била посочена конкретна комисия, която да разглежда законовите промени. Това е крайно несериозно. Комисията за контрол на службите е председателствана от "Възраждане", но на нея не е разпределен законопроект", посочи Петров.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни